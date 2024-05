Parco Maremma. Sarà un’estate: "spettacolare"

Creare un filo conduttore dialogante fra scienza e arte non è un’impresa impossibile, specialmente quando gli artisti sono immersi nell’atmosfera naturale del Parco della Maremma. L’estate, ormai alle porte, arriva con "Parco Aperto", un cartellone di eventi che porterà artisti di rilievo internazionale ma nel rigoroso rispetto dell’ambiente che li ospiterà. Non sarà come partire per il classico itinerario proposto dall’ente, ma avrà una sosta artistica ad aspettare i visitatori, in luoghi raggiungibili a piedi o in bicicletta nelle icone del parco come l’itinerario faunistico, l’oliveto di Collelungo e Marina d’Alberese. Ci saranno Laura Morante (29 giugno), Aldo Cazzullo e Moni Ovadia (6 luglio), Zaches Teatro (21 luglio), Simone Cristicchi e Amara (30 luglio), l’orchestra città di Grosseto (3 agosto), Dardust e Tosca (13 agosto). Il centro di tutto rimarrà come sempre il rispetto e sostenibilità del luogo, infatti gli spettacoli saranno riservati ad un numero ridotto di spettatori per limitarne l’impatto, senza strutture allestite, impianti semi acustici e piccole pedane infatti la stagione si certifica EcoEvents da Legambiente.

"Vogliamo – spiega il presidente del Parco, Simone Rusci – incrementare i visitatori con chi non è frequentatore abituale. Sarà una diversa modalità di fruizione turistica esclusiva, dove l’esclusività non è data dal lusso o aspetti economici ma dalla semplicità, essenzialità e autenticità che sono le parole chiave del parco". "Il parco – dice Lorenzo Luzzetti, AdArte Spettacoli – è la sublimazione della natura incontaminata, infatti ci sono delle regole e limite sull’uso per il rispetto ambientale avendo il minimo impatto. In caso di maltempo gli eventi saranno spostati nel Granaio Lorenese". "L’Orchestra – dice Giulio De Simone presidente orchestra città di Grosseto – ha iniziato a volare alto in questi ultimi anni, infatti il mese precedente agli eventi al parco, l’Orchestra suonerà a Buckingham Palace. Nel parco saranno presenti trentasei orchestrali senza strumenti di amplificazione. Penso che la musica debba essere alla portata economica di tutti".

Maria Vittoria Gaviano