Parco Maremma. Rea e Bahrami suonano Bach

"La voce di ogni strumento" debutta nel cuore del Parco della Maremma. Il nuovo concerto del festival di Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, è in programma domenica alle 18 nel Granaio lorenese. Al pianoforte due artisti di livello internazionale, Danilo Rea e Ramin Bahrami, con "Bach is in the air", un programma dedicato a Johann Sebastian Bach. La serata sarà dedicata all’associazione "La Farfalla".

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/danilo-rea-ramin-bahrami-bach-is-in-the-air/251201 (anche con la Carta del docente e il Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma, a Grosseto, e saranno in vendita anche prima del concerto. Grazie alla partnership con Conad, in biglietteria sarà possibile utilizzare i Buoni Cuore Conad.

"Con due fuoriclasse al pianoforte e una meravigliosa location di concerto – dichiara il presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto, il maestro Gloria Mazzi – questo nuovo appuntamento del nostro festival è più che mai imperdibile. Anche per il programma musicale: una rivisitazione delle più celebri composizioni di Bach, tra versioni originali e improvvisazioni in stile jazz, all’insegna dell’estro e della fantasia dei due pianisti. Ringraziamo per l’occasione il Parco della Maremma per l’ospitalità e chi ci sostiene".

"Quello in programma – dichiara Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma – è un concerto tra tradizione e modernità, che rispecchia in pieno lo spirito del Granaio lorenese, un luogo storico che, da sempre, è stato protagonista nell’innovazione agricola e che oggi è un punto di riferimento per la promozione culturale del territorio. A questo si aggiunge, poi, l’intento benefico dell’iniziativa, volta a raccogliere fondi per l’associazione ‘La Farfalla’ e questo è motivo di orgoglio anche per il Parco della Maremma, perché sottolinea il ruolo di soggetto attivo nella comunità".