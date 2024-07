Parchi eolici e proteste: "E’ come una corsa all’oro"

PITIGLIANO

Moltissima gente per dire "no" allo sfruttamento del territorio. Si è svolta nella sala "Petruccioli", nel cuore di Pitigliano, l’assemblea organizzata dai comitati MaremmAttiva e Ambiente e Salute Tuscia a seguito della presentazione di due nuovi progetti di parchi eolici che coinvolgono il territorio. I progetti sono stati presentati Rwe Renovables Srl e Visconti Pitigliano Srl (34 pale eoliche complessive) che si aggiungono a quello già noto che dovrebbe sorgere in località Rempillo. Adesso va fatta una corsa per riuscire a presentare entro i tempi previsti (7 agosto) le osservazioni contrarie. Ancora una volta comitati e istituzioni si sono presi per mano e provano a mobilitare la comunità.

"Abbiamo preso coscienza di essere sotto attacco incrociato e della necessità di fare fronte comune rispetto ai due nuovi progetti presentati", commentano dai comitati. All’assemblea sono intervenute diverse amministrazioni di comuni limitrofi e anche fuori regione, oltre ovviamente a comitati e cittadini di Umbria, Toscana e Lazio. Da qui la volontà di fare pressione politica importante nei confronti delle amministrazioni regionali.

"Abbiamo poi rilanciato con forza la mobilitazione popolare per bloccare l’invasione ribadendo non la nostra contrarietà ideologica nei confronti delle energie rinnovabili ma la consapevolezza che questo approccio è assolutamente insostenibile – proseguono i comitati –. Anzi si tratta di una vera e propria corsa all’oro volta a calpestare il futuro di un territorio che ha il diritto di scegliere la propria vocazione. Come comitati sosteniamo la proposta della creazione di un coordinamento istituzionale interregionale di sindaci e amministrazioni e rilanciamo il nostro impegno nel ripetere la grande mobilitazione di febbraio contro Sorgenia riproponendo la creazione di una postazione nella quale dare la possibilità alla cittadinanza di presentare le osservazioni contrarie al progetto".

Da martedì a venerdì 2 agosto, dalle 18 alle 20 sarà possibile recarsi alla biblioteca comunale per firmare le osservazioni come fatto nel progetto dei mesi scorsi. Portare con sé la carta d’identità e la tessera sanitaria. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Gentili, ringrazia "il comitato MaremmAttiva e la biblioteca per la disponibilità e tutti i cittadini che vorranno contribuire a questa battaglia comune".

Nicola Ciuffoletti