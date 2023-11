Parcheggio e strada. Inaugurazioni

Doppia inaugurazione da parte del sindaco Romina Sani. La prima relativa al parcheggio nel borgo del Volpaio a Poggi del Sasso. Un parcheggio importante per i residenti. Mentre la seconda riguarda il nuovo tratto della strada comunale "San Benedetto" tra il borgo di Tribolone ed il Monastero di Siloe. Romina Sani si è detta soddisfatta di questi lavori, importanti per la popolazione del territorio: "Siamo soddisfatti di aver portato a termine due interventi tanto voluti dalla popolazione".

Le infrastrutture viarie secondarie, la loro gestione e manutenzione per comuni come Cinigiano, dove molti abitanti vivono nelle campagne, è estremamente importante. Va anche in questa direzione l’impegno del Comune guidato da Sani.