Parcheggi, proteste e caos "Impossibile trovare un posto"

Trovare posto per l’auto a Follonica è diventata quasi un’impresa titanica. Arrivano a decine le segnalazioni di automobilisti inferociti che , in alcuni casi, desistono anche dalla voglia di fermarsi per tutte le zone della cittadina sono congestionate. Un problema quello dei parcheggi, che è ormai atavico. In estate infatti la popolazione triplica, ma le strade sono sempre quelle, così come gli spazi che non possono essere aumentati, se non fuori dal centro abitato. Tra le situazioni più critiche c’è quella di Senzuno, quartiere che durante il periodo estivo vede quadruplicare le persone che ci vivono, grazie alle seconde case.

"E’ praticamente impossibile trovare posto – dice una turista – dopo le 20 infatti servono almeno 30 minuti per trovare uno spazio libero. E lontano da casa". Ma il problema non riguarda solo Senzuno. Soprattutto nei fine settimana, trovare un posto per l’auto è praticamente impossibile in ogni angolo della città. "Sappiamo bene che in estate i parcheggi a Follonica sono difficili da trovare ma per offrire una soluzione immediata abbiamo finanziato un servizio navetta completamente gratuito per gli utenti – ricorda il vicesindaco Andrea Pecorini –. Il bus ogni mezz’ora effettua fermate nei parcheggi scambiatore di Follonica, passando quindi da via Amendola, via Leopardi e via Massetana, per arrivare fino in centro, sul lungomare. Questo servizio è stato pensato appositamente per disincentivare l’utilizzo delle auto e ci auguriamo che prenda sempre più piede, proprio perché è molto efficiente e comodo. In cantiere abbiamo poi anche la realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area del depuratore, con 160 nuovi posti auto che si vanno ad aggiungere al vicino parcheggio Caduti di Nassiriya, nel quartiere Senzuno. Un parcheggio che sarà utilizzabile già dalla prossima estate".

Ma non solo auto: il problema arriva anche dai camper. I mezzi infatti invadono i parcheggi pubblici di Follonica. "Un fenomeno a cui siamo abituati ad assistere e che, ogni estate, fotografa la cronica mancanza di aree dedicate ai camper - ha detto Charlie Lynn, capogruppo in Consiglio di Forza Italia - Un problema che, invece, dovrebbe essere un’opportunità considerato che i camperisti sono turisti con capacità di spesa". Secondo Lynn "non illuda, inoltre, il fatto di andare a individuare aree di sosta in zone periferiche se non addirittura all’esterno della città perché non rappresenterebbero risposte idonee".