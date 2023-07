Pappagallo si smarrisce ed entra in una casa Cercasi il padrone

1Non è cosa da tutti i giorni tenere aperta la finestra e vedersi entrare in casa un pappagallo. Il fatto è accaduto a un nostro lettore che si trovava in casa quando ha cominciato a sentire degli strani rumori dal piano superiore della sua abitazione. E’ salito e gli è apparso un pappagallo che era entrato dalla finestra. Il pappagallo ha un targhetta in una delle zampe e questo può essere un segno di riconoscimento per coloro che lo avessero smarrito. Per riaverlo il legittimo proprietario può telefonare al seguente numero: 3357420182.