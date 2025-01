Paolo Del Debbio. E Cinemerenda alla Versiliana

PIETRASANTALa Versiliana dà il benvenuto al nuovo anno: oggi con Cinemerenda e Befana e domani con l’"Incontro al Caffè" con Paolo Del Debbio. (nella foto) Il 2025 si apre con un week-end ricco di eventi promossi e organizzati dalla Fondazione in seno al ‘Natale de La Versiliana’, novità con cui per la prima volta, gli spazi del parco culturale attorno alla Villa cara a Gabriele d’Annunzio si sono aperti anche in inverno.

Oggi alle 15.30 prosegue l’avventura di Cinemerenda, evento per bambini e famiglie che nella cornice della Green House della Versiliana propone la proiezione del film cult "La storia infinita". L’evento unisce alla visione di un classico della cinematografia natalizia, momenti di convivialità tra merenda consapevole per i bimbi e aperitivo per gli adulti coinvolgendo le famiglie. I cancelli si aprono alle 15.30 per accogliere l’arrivo della Befana che tra le installazioni luminose regalerà dolcetti e carbone di zucchero ai bambini.

Paolo Del Debbio domani alle 11.30 sarà il primo ospite dell’anno degli ‘Incontri al Caffè’. Il giornalista, autore e conduttore televisivo presenta l’ultimo suo libro "Siamo tutti filosofi senza saperlo. Sei storie di vita", opera originale unisce racconti di vita di persone comuni con le riflessioni dei grandi filosofi, attraverso sei storie che rappresentano domande e dubbi quotidiani Del Debbio, intervistato da Alessandro Sallusti, guida nel senso più profondo di una pratica essenziale a cui possiamo aspirare, con la saggezza e l’erudizione di un filosofo dell’antichità, radicato però nei tempi moderni. L’incontro è alla Green House. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Alla fine l’autore sarà disponibile per il firmacopie.