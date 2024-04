Paola Venturini scrive su Guitar Club

Prestigioso impegno per Paola Venturini (nella foto), bassista grossetana riconosciuta come virtuosa del basso elettrico in Italia e all’estero, che adesso firma una rubrica di basso elettrico sulla nota rivista Guitar Club Magazine. Si tratta di un mensile storico di grande valore culturale-artistico in edicola dal 1984 che costituisce il punto di riferimento per chitarristi e bassisti di tutto il mondo. Moltissimi gli artisti di fama mondiale intervistati da Guitar Club Magazine, da David Bowie a Eric Clapton, John Mayer, Jaco Pastorius.

Molti gli argomenti didattici che verranno trattati dalla Venturini, dal blues, al rock, al jazz, al pop, analizzando linee di basso, accordi, armonia, pentagramma, ritmiche, stili e altro ancora. Paola Venturini in Italia è un’icona del basso elettrico e della loop station, colei che nel 2000 ha promosso il primo progetto solistico basso voce e loop station lanciando una moda nel nostro P aese e non solo, oltre che Endorse-Testimonial per prestigiosi marchi di strumenti musicali stranieri ed italiani e direttrice artistica di Vele e Chitarre in Maremma Festival, evento attraverso cui porta il suo grande contributo in Maremma senza contributi pubblici. Un grande onore per Paola Venturini collaborare con il mensile Guitar Club Magazine per il quale firmerà un articolo al mese.