Paola Venturini al festival per la pace

La musicista grossetana Paola Venturini ha presenziato, per la terza volta, al festival internazionale per la Pace di Assisi che si è tenuto nella suggestiva piazza del Comune di Assisi e nel teatro Procivitate della Cittadella. Il festival, organizzato da Sergio Onofri, si è svolto tra concerti, arti visive ed ambiente, tema – quest’ultimo – su cui il presidente Onofri (insieme a quello della pace) punta ormai da almeno due decenni convogliando tutte le iniziative, tra cui la passeggiata ecologica ed Artisti Uniti per la Pace. Paola Venturini ha eseguito un concerto per basso e voce solista tra musica jazz, pop e classica incantando, nel silenzio della suggestiva piazza, il pubblico e gli addetti ai lavori e ricevendo il plauso delle autorità. In programma anche il concerto di Povia, nominato artista per la pace 2024, nel cui contesto Paola Venturini è stata invitata a presentare la sigla del festival "Peace will come" insieme a Povia e al direttore artistico Sergio Onofri, autore della sigla musicale. Prestigioso il concerto dello stesso direttore Onofri che ha presentato la "Connection", progetto di grande attualità ed importanza trattando in modo autentico e decisamente coinvolgente il tema dell’ambiente, il rispetto e la pace tra i popoli. Un inno alla cooperazione per la pace e per il Pianeta.