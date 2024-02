"Palla al Centro". Renzi presenta il libro al Granduca

Matteo Renzi oggi alle 18 sarà all’hotel Granduca per presentare il suo ultimo libro "Palla al Centro", volume che ha velocemente scalato le classifiche raggiungendo il primo posto nella categoria della saggistica. "Anche in vista delle elezioni europee – dicono i vertici locali di Italia Viva –, questo incontro sarà l’occasione per un approfondimento sui temi che occupano il centro della scena attuale". Saranno presenti il presidente del gruppo Italia Viva in Consiglio regionale Stefano Scaramelli e il presidente provinciale Valerio Pizzuti.