Palio delle Contrade. Il "Pioli" va a Minucci

Due prove, le batterie di selezione combattute e il "Memorial Gastone Pioli".

La giornata di ieri è volata via portandosi con sè tante emozioni e oggi a Castel del Piano è il giorno del Palio delle Contrade, il culmine di una settimana intensa, la più intensa dell’anno per la cittadina amiatina.

Ieri Borgo, Monumento, Poggio e Storte hanno potuto provare le accoppiate "cavallo - fantino" sulla nuova sabbia stesa in piazza Garibaldi e le risposte sono state buone.

Fino alla prima prova di ieri mattina, soprattutto sul fantino del Borgo aleggiava un po’ di incertezza poi alle 9.15, quando le contrade sono arrivate in piazza per correre la prima prova, ogni dubbio è svanito. La notte ha portato novità nella contrada Borgo che al posto di Carlo Sanna ha scelto Andrea Sanna. Ecco dunque le monte: Borgo Andrea Sanna su Benito Baio; Monumento Dino Pes detto Velluto su Unamore, Poggio Antonio Siri detto Amsicora su Brigatodora e Storte Giuseppe Zedde detto Gingillo su Denise Beauty.

Il cambio di monta del Borgo disegna e lascia intuire nuove strategie per la contrada che oltre a puntare a vincere deve riuscire a tenere a bada la nemica che è il Monumento.

Ieri molte emozioni per i giri di piazza del "Memorial Gastone Pioli" vinto da Diego Minucci su Balzana (premiato poi anche come miglior cavallo).

In occasione invece delle due prove, la prima vinta dal Monumento e la seconda dal Borgo, le quattro contrade hanno provato la mossa e le due curve. Buone le uscite dal canape di Storte e Monumento. Tutti questi eventi, comprese le cene propiziatorie nelle quattro contrade hanno traghettato i popoli delle contrade alla giornata di oggi che sarà ricca di appuntamenti fin dalle prime ore del mattino. Alle 7.45 l’appuntamento è al sanutario della Madonna delle Grazie per la santa messa, alle 9.30 messa alla chiesa della Propositura e alle 10.45 inizio del corteo storico per le vie del paese e sfilata della filarmonica "Rossini". Seguirannola sbandierata delle contrade e la benedizione dei quattro cavalli nelle rispettive chiese di contrada. Alle 16 uscirà il corteo storico e percorrerà tutta piazza Garibaldi e alle 16.30 le quattro contrade arriveranno in piazza, il canape si alzerà e a dal quel momento inizierà il valzer dei fantini che porterà alla mossa e ai quattro giri di piazza.

Nicola CIuffoletti