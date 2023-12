"Palazzina pericolante"

Le condizioni della palazzina dell’ex Dispensario in via Valle Aspra, mettono in allarme Daniele Brogi, capogruppo della Lega, che interroga il sindaco per sapere "se non è arrivato il momento di mettere in sicurezza quell’edificio ormai abbandonato da anni". Brogi scrive al sindaco Marcello Giuntini ricordando come "i recenti eventi atmosferici abbiano creato non pochi problemi per la caduta di tegole ed altri particolari del palazzo".

"Visto che l’immobile non è, si presume, di proprietà comunale – scrive Brogi –, voglio sapere quali iniziative ha ordinato il sindaco ed attivato affinché l’edificio venga posto in sicurezza attuando tutti quei provvedimenti che i tecnici riterranno utile praticare". Brogi si sofferma sulla sicurezza e suggerisce di "delimitare, i lati aperti al pubblico, via valle Aspra e scalinata che scende da piazza Socci, con transennature idonee a tenere a distanza i pedoni e le auto in transito caricando il costo dell’intervento e eventuale altre spese, al proprietario della palazzina".

Poi il capogruppo della Lega lancia una proposta per cercare di dare una svolta all’emergenza casa. "In ultima analisi sollecitare, visto l’inutilizzo dell’immobile, l’Ente proprietario a cedere lo stesso al Comune che, dopo lavori di ammodernamento, potrebbe destinare la struttura, cambiando la destinazione d’uso, ad alloggi da mettere a disposizione per il superamento dell’emergenza abitativa. Ci sarebbe la possibilità, ci viene riferito da un tecnico, di attingere a pubblici finanziamenti mirati proprio a questo scopo e quindi consentire questa acquisizione".

Roberto Pieralli