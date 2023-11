"Palazzina Laf". Il film denuncia di Michele Riondino

Un film che già sembra mettere d’accordo tutti con gli echi al cinema d’impegno di Elio Petri. "Palazzina Laf", all’esordio alla regia dell’attore Michele Riondino, che ne è anche interprete insieme a Elio Germano e Vanessa Scalera, è in programma al cinema Stella di Grosseto da oggi a domenica in doppia programmazione alle 17 e alle 21.15. Si parla di Ilva, un tema caro a Riondino che ha imbastito sul colosso industriale una vera e propria battaglia nella sua Taranto. "Palazzina Laf" è l’acronimo di laminatoio a freddo. Si tratta del reparto dell’Ilva dove venivano confinati e mobbizzati gli impiegati che non potevano essere licenziati in virtù dell’art.18. Gli altri appuntamenti del cinema Stella fuori dagli orari soliti saranno anche in questa settimana tre: domani alle 19 (ingresso gratuito) la Rete degli Spettatori presenta il documentario "L’ombra del fuoco" di Enrico Pau, ambientato in Sardegna. Sabato alle 19 con "Chemical bros" di Massimiliano Mazzotta (ingresso gratuito), proposta del Clrorofilla film festival. Domenica invece è la volta della rassegna Fuori orario e il primo film di Christopher Nolan: "Following".