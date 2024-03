"Ospedali d’Italia. Misericordia al 55° posto"

Il Misericordia di Grosseto al 55° posto tra i migliori ospedali d’Italia nel 2024. Lo studio del settimanale americano Newsweek sulle strutture sanitarie di 30 Paesi nel mondo, pubblicato tra le pagine della rivista statunitense, ha messo in una classifica le migliori 250 strutture ospedaliere, tra le quali il Policlinico Gemelli di Roma, arrivato al 35° posto della graduatoria mondiale. Nella speciale classifica è presente anche il Niguarda di Milano, secondo in Italia e 52° al mondo, mentre in terza posizione nel Paese troviamo il San Raffaele-Gruppo San Donato, ancora a Milano, giunto al 57° posto della classifica mondiale. Per quanto riguarda la graduatoria inerente all’Italia, tra i 131 presi in esame il primo ospedale della Toscana è Careggi di Firenze (11°), mentre il Misericordia è al 35° posto, prima de Le Scotte di Siena (73°) e dell’ospedale di Livorno (93°). Soddisfatta del risultato il consigliere regionale Pd, Donatella Spadi, che ha commentato con orgoglio sulla sua pagina Facebook il risultato ottenuto. "Gli ospedali toscani si confermano tra i migliori (al mondo). L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze è stata citata tra i 250 migliori ospedali del mondo nella classifica annuale 2024 del magazine americano Newsweek. Non solo. Il Misericordia di Grosseto compare tra gli ospedali di eccellenza d’Italia in uno studio dell’Istituto tedesco di qualità e finanza. Nel dettaglio, secondo l’Itqf l’ospedale grossetano è tra i migliori nosocomi italiani quando si parla di cardiologia, gastroenterologia e urologia".