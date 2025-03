Ospedale, la visita di Marco Torre. Il direttore generale dell’Asl ha incontrato anche il sindaco

Per il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, Marco Torre, è il momento di conoscere da vicino anche le realtà ospedaliere più periferiche ecco perché ha fatto visita all’ospedale Petruccioli di Pitigliano, un piccolo ospedale ma molto strategico perché rappresenta il punto di riferimento per tre comuni toscani oltre a quelli che si trovano nella regione Lazio, al confine con la Toscana. Il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, lo ha accolto a braccia aperte sottolineando come questa visita possa rappresentare un gesto di vicinanza nei confronti della comunità.

"Siamo lieti della visita del direttore Marco Torre – ha commentato il sindaco Giovanni Gentili – perché rappresenta un segnale di vicinanza alla nostra struttura ospedaliera. È fondamentale che il DG possa ascoltare direttamente dai professionisti i bisogni reali e urgenti del nostro ospedale, ma anche percepire la qualità del servizio offerto". Poi prosegue, Gentili spiega che l’incontro con il direttore generale è stata l’occasione per parlare degli aspetti critici dell’ospedale e della sanità di provincia. Non solo, il primo cittadino ha colto anche l’occasione per presentare i miglioramenti degli ultimi anni.

"Abbiamo illustrato – prosegue Gentili -al direttore le potenzialità del Petruccioli, il suo ruolo strategico e i miglioramenti ottenuti negli ultimi anni. Ma abbiamo segnalato anche le criticità, in particolare, la situazione della radiologia, la necessità di una nuova Tac e l’urgenza di un nuovo medico in Medicina generale. Nell’augurare buon lavoro al nuovo direttore – conclude Gentili - rinnoviamo la disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare."

Insieme al sindaco Gentili anche il consigliere comunale con delega all’ospedale, Marco Ceppodomo. Pitigliano è una cittadina strategica per quanto riguarda i servizi sanitari. È in fase di realizzazione la nuova Casa di Comunità che si colloca in un’area situata nella zona est del centro di Pitigliano, un luogo caratterizzato da edifici costruiti nel XX secolo, che sorge a poca distanza dal centro storico. Il lotto si trova sulla via principale del paese, via Niccola Ciacci, la cui parallela, via Maddalena Ciacci ospita l’Ospedale Petruccioli. Al sito si accede tramite una strada asfaltata collegata alla via principale che connette anche l’ospedale e i suoi parcheggi.