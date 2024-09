"Orso Bianco", mezzo secolo di storia. E sempre per tutti i "gusti"

La gelateria "Orso Bianco" di Castiglione della Pescaia festeggia mezzo secolo di dolcezza e bontà. Tutto ebbe inizio nel marzo 1974 con l’intuizione dI Faenzi, imprenditore di Abbadia San Salvatore che vide in un ex negozio di scarpe la possibilità di far nascere una delle prime gelaterie del paes. Dopo 20 anni Faenzi passò il testimone a Mauro Culicchi e nel 2013 terzo e ultimo passaggio di gestione a Carmine Marsella. La storia degli attuali gestori inizia però due anni prima quando Marsella e la compagna Sara Masci, durante un viaggio in auto in ritorno da Torino, decisero di fermarsi casualmente nel tragitto e il destino li fece fermare proprio a Castiglione della Pescaia. Lì il colpo di fulmine fu immediato e i due giovani fecero la loro scelta di vita: si trasferirono e aprirono una paninoteca e pizzeria adiacente alla gelateria "Orso Bianco". Il rapporto confidenziale instaurato con il vicino di attività, li portò l’anno successivo a lavorare proprio in quella gelateria e nel novembre 2012 arrivò l’offerta di acquistare l’attività. In loro l’ex gestore aveva visto persone serie e determinate che avrebbero potuto continuare a scrivere la storia della gelateria, a cui tanto era legato. E così dal 2013 gli attuali gestori stanno portando sempre più in alto il nome della gelateria, a testimoniarlo i 4 riconoscimenti "Best in Maremma" e la loro esperienza al festival di Sanremo.

"Il traguardo dei 50 anni è un risultato prestigioso e difficile da raggiungere – dice Carmine Marsella –. Le tre gestioni hanno contribuito a creare basi solide per portare in alto la gelateria che conosciamo oggi. Ogni gusto di gelato viene realizzato con prodotti freschi e genuini, con un occhio attento per le materie prime di qualità. Lavoriamo costantemente per creare nuovi gusti e sorprendere i clienti con abbinamenti unici e audaci. Il nostro lavoro lo vediamo apprezzato dai volti e dai gesti dei nostri clienti".

V.B.