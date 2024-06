Orbetello Book Prize al via. Tre giorni con la cultura in vetrina

La terza edizione di Orbetello Book Prize, il premio letterario realizzato in partenariato con l’agenzia ZigZag, entra nel vivo della manifestazione.

La rassegna si svolgerà nei Giardini Chiusi di Orbetello da giovedì 27 a sabato 29, ed è stata presentata ufficialmente ieri mattina nella sala consiliare del Comune dal sindaco Andrea Casamenti, dall’assessora Maddalena Ottali e dagli organizzatori Roberta Colombo e Andrea Zagami.

Giovedì alle 19.30 sul palco saliranno Lidia Ravera che presenta "Un giorno tutto questo sarà tuo" con Roberta Colombo. Venerdì (sempre alle 19.30) Antonio Franchini presenterà "Il fuoco che ti porti dentro" insieme a Teresa Ciabatti. poi alle 21 sarà la volta di Susanna Bissoli con "I folgorati", insieme a Sandra Petrignani. Sabato alle 19.30 Paolo Di Paolo intervisterà lo scrittore svedese Björn Larsson, uno degli autori scandinavi più conosciuti e apprezzati anche in Italia, al quale sarà consegnato il premio alla carriera che andrà ad aggiungersi ai numerosi riconoscimenti già ottenuti. Ricordiamo il Premio Grinzane Biamonti, il Premio Elsa Morante, il Premio internazionale cultura del mare, il Premio Boccaccio Europa e il prestigioso Prix Médicis in Francia. A Marialetizia Cannas e Stefano Goracci sono affidate le letture delle serate. Conduce le tre serate Carola Carulli, giornalista e scrittrice. Cura le rubriche Achab e Tg2 Weekend dedicate alla lettura.

Il premio che verrà consegnato ai vincitori è una scultura che riproduce fedelmente la parte terminale delle colonnine di ghisa che delimitano l’area dei Giardini Chiusi ed è realizzato con cura e passione da uno storico artigiano orbetellano Ilio Campidonico.

"Siamo nel vivo della terza edizione di Orbetello Book Prize – ha detto Maddalena Ottali, assessore alla Cultura e al Turismo – con la consueta e rinnovata gioia di ospitare ed ascoltare i finalisti e l’autore che ritirerà il tributo alla carriera. Auguro a tutti i cittadini di Orbetello e ai turisti di godere di questi tre giorni che per noi rappresentano un momento molto importante per la valorizzazione del nostro territorio e per la cultura che lo anima".

Michele Casalini