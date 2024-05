Ora nuovi parcheggi. Stalli al Parco Centrale

Inizierà a giorni la sistemazione di una porzione di area verde del Parco Centrale a Follonica, da adibire a parcheggio temporaneo per la stagione estiva che sta praticamente per iniziare. Probabili disagi perchè ci saranno dei mezzi di movimento terra che porteranno eventuali mancanze di posti, considerato anche il grande afflusso di persone che è previsto per questi primi due weekend con le temperature estive. In previsione dell’imminente stagione estiva e in considerazione del fatto che sono in corso i lavori per realizzare un polo scolastico (0-6 anni) nell’area adiacente all’incrocio stradale tra via Massetana e via Sanzio (risorse che sono state finanziate grazie al Pnrr, il piano di resilienza voluto dall’Europa dopo la pandemia da Covid), area precedentemente adibita a parcheggio, a giorni dunque inizieranno i lavori per adibire una porzione di area verde del Parco Centrale a parcheggio temporaneo, con stalli auto che saranno vicini all’area mercatale. I parcheggi possono infatti non risultare più sufficienti a coprire i relativi bisogni, e da qui l’esigenza di aumentare gli stalli realizzando un parcheggio temporaneo. "Si avvertono i cittadini – si legge nella nota del Comune – che potrebbero verificarsi limitato e temporanei disagi e si ricorda che è sempre possibile utilizzare il parcheggio di via della Pace, che attraverso il ponte ciclopedonale "Peppino Impastato e Felicia Bartolotta" connette al Parco Centrale".