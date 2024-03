Ora la Pugilistica ha la sua casa all’ex Aeronautica

La Pugilistica Argentario riparte alla grande all’interno dell’ex Aeronautica militare. Il ritorno del gruppo sportivo, capitanato dal tecnico federale Francesco Fiorelli, torna dopo qualche anno di stop e di ricerche di una sede dove poter svolgere la propria attività. Ora il sodalizio apre ufficialmente in uno degli edifici all’interno dell’ex deposito militare, sistemato a dovere da Fiorelli e dai suoi collaboratori. "È partita alla grande la stagione sportiva della Pugilistica Argentario – sottolinea Fiorelli –, oltre le migliori aspettative nonostante il ritardo dovuto alla burocrazia. E già numerosi sono gli iscritti, ragazzi che provengono non solo dall’Argentario, ma anche dai paesi limitrofi. La nuova sede della palestra all’interno dell’ex Aeronautica militare di Porto Santo Stefano sta prendendo forma settimana dopo settimana, con nuove attrezzature grazie al reinvestimento delle quote societarie degli iscritti ma anche grazie ai numerosi sponsor che ci supportano". Comincia dunque l’attività pugilistica vera e propria. "Abbiamo iniziato a selezionare e preparare al meglio i ragazzi che parteciperanno al prossimo Campionato regionale amatori Fpi – aggiunge Fiorelli –, valevole per la qualificazione alla fase finale degli Italiani. Il primo rodaggio per i ragazzi è previsto tra aprile e maggio, con la partecipazione a tornei". La vicepresidente della Pugilistica Argentario Irene Dainelli precisa inoltre che "tutto ciò che si sta costruendo ruota attorno al solo ed esclusivo interesse dei ragazzi – dice – che vedranno prendere vita a qualcosa di speciale che verrà condiviso con tutti. In occasione del decennale della rifondazione della società Pugilistica Argentario 2014 – 2024, Francesco Fiorelli tornerà sul ring anche nella veste di pugile per lacategoria master".

Andrea Capitani