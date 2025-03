Opere pubbliche e bilancio da 44 milioni

FOLLONICAIl bilancio complessivo, al netto delle partite finanziarie e delle partite di giro, ammonta a 44.623.308,32 euro. Le spese correnti risultano pari a 35.970.710,57 euro, gli investimenti a 8.652.597,75 euro. Follonica guarda al futuro con l’approvazione in Consiglio del piano triennale delle Opere pubbliche e il Bilancio di previsione. "E’ un bilancio con una parte cospicua di investimenti, per la precisione 8,65 milioni di euro di previsione, tenendo presente inoltre che, una volta approvato il rendiconto della gestione 2024, potremo integrare ulteriormente le risorse da destinare agli investimenti", dicono il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore al Bilancio Danilo Baietti. Ecco alcuni numeri. Relativamente alle entrate, quelle di parte corrente ammontano a 37.302.132 euro di cui 2.685.190 da trasferimenti, 9.585.941 da entrate extra tributarie e 25.031 da tributi. Per quanto riguarda queste ultime, 11 milioni di euro derivano dal gettito Imu. Le entrate extra tributarie, derivano per la maggior parte da entrate da gestione dei beni (3,98 milioni di euro), ossia canoni di concessione e fitti, utilizzo di locali comunali; 94 mila euro da vendita beni (71 mila euro da acquedotto); 1,69 milioni di euro da proventi dalla vendita e dall’erogazione di servizi: 300 mila euro da dividendi (200 mila euro da Farmacia comunale e 100 mila euro da Acquedotto del Fiora); 1,8 milioni di euro da proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, di cui 1,6 milioni di euro da sanzioni per violazioni al codice della strada. Tra le opere più attese e rilevanti previste per l’annualità 2025, i lavori di "Messa in sicurezza idraulica del sottopasso Via Leopardi" (610 mila euro).