Operazione di derattizzazione. Entrano in vigore alcuni divieti

C’è una zona nel retro dello stadio di Poggio che da tempo viene segnalata dai cittadini come rifugio abituale di ratti. Dal Comune si prendono quindi le contromisure contro questa invasione e la sindaca Irene Marconi ordina la disinfestazione.

Esistevano circostanze, in passato, legate al proliferare di queste colonie ma negli ultimi tempi alcune di queste situazioni (come la presenza di cibo lasciato sul terreno) sono state comunque rimosse.

Dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini, sono arrivati i controlli che hanno confermato la presenza di questi animali che, oltre a causare danni anche all’interno delle attrezzature delle squadre di calcio, creano apprensione alle persone che frequentano l’area, in aggiunta agli evidenti pericoli per l’igiene urbana.

L’ordinanza prevede la chiusura e l’interdizione, a chiunque, dell’area oggetto di intervento, che è già stata transennata, in modo da garantire l’efficacia del trattamento: infatti, la disinfestazione che è già in corso da tempo su vie pubbliche e stradali, con l’uso di idonei erogatori di esche o trappole, è stata resa inefficace dal regolare foraggiamento dei ratti che trovavano residui di cibo. Le esche sono collocate all’interno di scatole derattizzanti, progettate per impedire il contatto con altri animali. Il Comune ordina a tutti i residenti "di collaborare alla riuscita dell’intervento con una gestione corretta dei rifiuti organici, per mantenere pulite anche le aree esterne, limitrofe alla zona di intervento", in modo da evitare che i topi abbiano a disposizione del cibo.

