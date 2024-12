Operatore socio sanitario. Consegnati 60 diplomi

Nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano è stato inaugurato l’anno formativo 2024-25 per Operatore Socio-Sanitario e sono stati consegnati i diplomi ai 60 studenti che hanno appena concluso il ciclo di studi. I primi corsi sono stati avviati nel 2023 e gestiti dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano insieme alla Asl.

"E’ stata una giornata significativa, che segna l’avvio di un nuovo anno accademico destinato a formare professionisti altamente qualificati nel settore socio-sanitario. Un ringraziamento va, dunque, alla Asl e al Polo Universitario Grossetano, promotori di questo importante corso – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Università Luca Agresti –. In questo contesto, è doveroso sottolineare che quello per Oss è parte dei tanti percorsi formativi che il campus di Grosseto offre per rispondere alle esigenze del nostro territorio".

"Questo corso è diventato un punto di riferimento nella formazione di figure professionali capaci di rispondere con competenza e sensibilità ai bisogni delle persone in ambito sanitario e sociale – dice il presidente della Provincia, Francesco Limatola – Investire nella formazione degli operatori socio-sanitari significa promuovere non solo il benessere delle persone che hanno bisogno di assistenza, ma anche offrire valide opportunità lavorative in un settore cruciale per la nostra società".

"I corsi Oss – dice Sergio Bovenga, Asl – sono una realtà consolidata della nostra Azienda consentendo di formare personale socio sanitario completamente integrato nella erogazione dei servizi ai cittadini, sia in ospedale che nel territorio".

"In collaborazione con la Asl la Fondazione Polo Universitario Grossetano forma gli infermieri dal 2013 – dice Gabriella Papponi Morelli, presidente Fondazione Polo Universitario Grossetano –. La virtuosa sinergia tra gli enti rappresenta la strategia vincente per qualificare la qualità dell’istruzione, del lavoro e dei servizi nella nostra provincia, con la conseguente ricaduta positiva sull’intera società".