Operaio cade: è grave Bimba beve detersivo

Un uomo di 53 anni è ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Misericordia per una caduta da una scala. Si è trattato di un infortunio sul lavoro, perché l’uomo era impegnato in un cantiere edile al Vaticino, nei pressi di Buriano, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia. Soccorso dalla Croce rossa, è stato trasferito in ospedale. E’ intervenuto anche il personale del servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl.

Paura per una bambina di appena un anno che nella serata di martedì ha ingerito detersivo. I genitori della bambina, fortunatamente, se ne sono immediatamente accorti e hanno dato l’allarme. il fatto è accaduto a Manciano e un’ambulanza della prima emergenza che si trova in paese è arrivata immediatamente nell’abitazione della famiglia e la bambina è stata portata al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia dove la piccola è stata sottoposta a lavanda gastrica.