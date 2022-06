’Opera 4’: il programma di lezioni per gli acconciatori del futuro

Tra gli sbocchi occupazionali obiettivo del corso ’Opera 4’, gli acconciatori potranno trovare impiego presso i centri di estetica, i saloni di bellezza, i saloni parrucchieri, i centri benessere e termali. Le lezioni saranno tenute da insegnanti professionisti del settore e il ridotto numero massimo degli studenti garantisce l’instaurazione di uno stretto rapporto con i professori. Sono previste 1.184 ore di formazione teoriche nella sede di Aforisma di Grosseto in via Topazio 5 a cui si sommano 1.184 ore di lezioni pratiche anche nel vicino laboratorio della Labriola Academy, in uno dei saloni di parrucchieri tra i più rinomati della Toscana, e 800 ore di alternanza scuola lavoro nelle principali aziende. Gli alunni inizieranno ad imparare le basi teoriche: la composizione dei capelli e del cuoio capelluto, le caratteristiche dei prodotti per la cura della persona, le pigmentazioni, le tecniche di taglio e i processi di colorazione, le tecniche di lavaggio e detersione dei capelli, pieghe e permanenti, per poi passare già dal primo anno alla parte pratica e di manualità, fino all’utilizzo delle attrezzature, comprese quelle più moderne e complesse. Saranno approfondite le nuove normative anti-Covid per operare in assoluta sicurezza. Durante i tre anni gli studenti parteciperanno alle più importanti fiere di settore per costruirsi una visione d’insieme del mondo del lavoro e delle peculiarità della professione.