"Open Day" al Baccarini. Duemila cittadini in visita

Sono state circa 2000 le persone che ieri hanno partecipato all’Open Day del 4° Stormo per l’evento che rientra fra le iniziative per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare. Una grande manifestazione mirata a raccontare le attività che gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare svolgono ogni giorno al servizio del Paese.

L’apertura straordinaria all’insegna del passato con la visita al museo e archivio storico dello Stormo, del presente con la possibilità di assistere all’attività di volo e di aeromodellismo e gli stand espositivi tra i quali, con la prospettiva futura, quelli dedicati alla formazione e alle diverse opportunità per entrare a far parte dell’Aeronautica Militare. Presenti velivoli in mostra statica, simulatori di volo ludici, mongolfiere e auto d’epoca.

Da ogni angolo di Grosseto era visibile il magnetico volo delle mongolfiere che ha incantato per tutta la giornata. Presente lo stand "Un dono dal cielo per Airc". I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni per l’Istituto di oncologia molecolare dell’associazione. Per i più curiosi l’archivio storico e museo della storia del 4° Stormo ricco di documenti, divise antiche. Tutto accompagnato da musica live e stand gastronomici. Ottimo servizio offerto, con navette e pulman dal Maremà verso l’aeroporto dai militari. Tanta emozione nell’assistere al decollo e volo degli aerei nella magnifica cornice del 4° Stormo.

M.V.G.