Omicidio commesso a Bordeaux. Estradizione per il 29enne preso in città

Sarà trasferito in Francia. Si è conclusa con questa decisione l’udienza per l’estradizione celebrata ieri in Corte d’appello a Firenze. I giudici hanno concesso il mandato d’arresto europeo e il 29enne, accusato di sequestro di persona e concorso in omicidio, dovrà quindi affrontare la giustizia d’Oltralpe. Il 29enne, arrestato dai carabinieri di Grosseto durante un controllo, aveva spiegato ai magistrati di non aver fatto ritorno in Francia dopo essere stato espulso nel 2020. Mourad Lasri, 43 anni originario del Marocco ma residente a Bordeaux, in Francia, era scomparso il 18 agosto 2023 ed era stato ritrovato cadavere quasi un mese dopo. Difeso dall’avvocato Giulio Parenti, il 29enne di origini tunisine si era difeso dicendo di non essere stato in Francia in quel periodo. La Corte non ha dubbi: lui è il ricercato.