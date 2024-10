Omaggio a Patti Smith nel 50° dell’album ’Horses’

GROSSETO

Il centro storico si animerà in nome del cavallo e del festival a lui dedicato. Chi se non il cavallo poteva trovare tutti concordi, anche nel centro cittadino? Dunque, grazie alla volontà dell’amministrazione comunale insieme agli organizzatori della manifestazione, il festival non si fermerà dopo la chiusura dei cancelli del Casalone ma si sposterà in centro con una serie di iniziative studiate appositamente per animare il centro cittadino grazie alla figura del cavallo, per conoscerlo sempre di più e apprezzarlo in tutti ii suoi aspetti. Dunque tantissime vetrine allestite con fotografie, dedicate al cavallo, a cura dell’agenzia fotografica Bf sponsorizzate da Banca Tema, grazie all’aiuto di Confcommercio e Confesercenti. Poi l’iniziativa "Galoppando con Gusto", con capofila Confcommercio,e Confesercenti sponsorizzata dal progetto regionale Vetrina Toscana che promuove nei ristoranti del centro cittadino e non solo, menù a tema tradizione locale per tutte le serate del festival. Oggi e domani alle 19 e alle 21.30, domenica 21:30 visite guidate al Museo Archeologico dal titolo "Cavalli e Cavalieri nel mondo antico", che ripercorrono la storia di questo animale e del suo utilizzo da parte dell’uomo attraverso i reperti custoditi presso il Mamm.

Per l’occasione il Maam sarà aperto fino alle 23con ingresso gratuito a partire dalle 19. È richiesta la prenotazione ai seguente recapito: [email protected], · E domani in anteprima "Horses", installazione performativa e tributo all’iconico album di Patti Smith, nel cinquantennale dell’uscita (novembre 1975): nell’Aula Magna della Biblioteca Chelliana, dalle 21.30 alle 23.30 ci sarà un originale setting. Ci saranno delle Proiezioni di bobine d’epoca a cura della Mediateca della Maremma con l’associazione Kansassiti al Museo di storia naturale.

In occasione del Festival alle Clarisse si svolgerà anche la mostra "Il sogno del cavallo azzurro". Una mostra che vuole celebrare due avvenimenti che hanno legato la figura del cavallo alle forme espressive artistiche: la manifestazione d’arte internazionale "Il sogno del Cavallo" realizzata a Grosseto nel 1995 – di cui verrano riesposte alcune opere – e la realizzazione di "Marco cavallo".