Olympia de Gouges: "La violenza di genere ha più sfaccettature. Non è solo fisica"

L’Associazione Olympia de Gouges è un punto di riferimento da oltre 20 anni per tutte quelle donne che subiscono violenze, e in occasione della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ l’associazione ha organizzato sul territorio provinciale una serie di incontri. Mostre, presentazioni di libri, dibattiti e approfondimenti sono in programma nei prossimi giorni e sono legati ai vari aspetti della violenza di genere.

"È ormai noto – dice la presidente Sabrina Gaglianone – che la violenza sulle donne non è soltanto fisica, quella che lascia segni visibili sui volti e sui corpi delle vittime, ma si può esprimere in altri modi quali la violenza sessuale, psicologica, economica, lo stalking e la violenza assistita". Per toccare questi e altri temi lsi parte domani da Follonica con l’inaugurazione della mostra fotografica "Semplicemente Donna", un percorso visivo di donne nella loro quotidianità, che resterà aperta fino a mercoledì 29. Sempre domani, ma a Capalbio, è previsto un incontro dal titolo "Noi e le altre – Assenze, differenze, intercultura", per parlare di donne migranti. Giovedì a Grosseto invece si parlerà di violenza economica durante un incontro dal titolo "Uscire dalla violenza economica per costruire il futuro" che vedrà molteplici partecipazioni e contributi qualificati. L’appuntamento è alle 16 nella sede di Banca Tema, in corso Carducci. L’incontro ha lo scopo di indagare uno degli aspetti della violenza, quella economica, nelle sue declinazioni sociale ed intrafamiliare, che è sempre accompagnata dall’abuso psicologico. Sono previsti molteplici partecipazioni e contributi iniziando da una ricerca svolta da ActionAid sulle difficoltà delle donne in uscita dai percorsi di violenza. Il pomeriggio si concluderà con una tavola rotonda che raccoglierà i protagonisti della rete territoriale.

"Ogni giorno – continua la presidente – le nostre operatrici dei centri antiviolenza e i punti di ascolto sparsi sul territorio provinciale, affiancano le donne nei loro percorsi di autonomia anche attraverso l’attivazione della rete di servizi che progetta e sostiene le migliori soluzioni per la donna, dall’individuazione delle opportunità, alla formazione per una puntuale professionalizzazione, al collocamento".

L’Olympia de Gouges, con il suo Centro Antiviolenza di Grosseto, il Centro di Orbetello ed i diversi punti di ascolto (Follonica, Amiata, Capalbio, Manciano) è attiva nella costruzione di percorsi di libertà ed autonomia per tutte le donne che a lei si rivolgono. Il penultimo appuntamento è sabato, ad Orbetello. Nella città lagunare è previsto un incontro dal titolo ‘Preistoria libera tutte’, un punto di vista insolito per parlare di patriarcato. Infine a Follonica, ultimo appuntamento, martedì 28 per la presentazione del libro ‘Un pezzetto di vita così’ dove si parlerà di violenza assistita.

Nicola Ciuffoletti