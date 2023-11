Oltre idea Sposi. Abiti speciali e poi la Miss

Torna, con la sua ottava edizione "Oltre Idea Sposi". L’appuntamento è oggi (dalle 15 alle 19.30) e domani (dalle 11 alle 20) al Centro Fiere del Madonnino. Si tratta di una manifestazione che promuove le attività commerciali soprattutto locali che operano nel settore delle cerimonie, attraverso una parte propriamente espositiva attorno a cui ruotano una moltitudine di eventi a tema che trovano il suo clou nelle apprezzatissime sfilate in abiti da sposa.

Oltre Idea Sposi si svilupperà in due settori, la parte propriamente espositiva nel padiglione del Centro Fiere, dove sarà allestita anche la passarella per le sfilate e la palazzina direzionale che accoglierà la cena di gala in occasione della seconda edizione del concorso Miss Città di Grosseto. Non è previsto alcun biglietto ingresso per la partecipazione del pubblico che può parcheggiare la propria auto all’interno del Centro fiere per accedere liberamente al padiglione espositivo. Le sfilate in abiti da sposa si concentreranno nella giornata di domani a partire dalle 15.30.

"Oltre Idea Sposi – commenta il presidente di Grossetofiere Andrea Masini – è l’ultima manifestazione organizzata da Grossetofiere nel 2023 e la costudiamo come un gioiello di famiglia".

Il concorso Miss città di Grosseto ricalcherà il format della passata edizione dove i partecipanti alla cena, tra una portata e l’altra, voteranno le partecipanti. Saranno premiate con le vincitrici, divise per tre categorie, Miss Città di Grosseto, Miss Cultura e Miss Moda Sostenibile, tutte le partecipanti saranno vestite da giovani stilisti emergenti nel concorso organizzato della scuola Creavi di Marzia Fidanzia. Il direttore di Grossetofiere Carlo Pacini sottolinea anche alcune difficoltà. "Dopo l’ottimo risultato di Grosseto Motor Village chiuderemo l’anno con Oltre Idea Sposi – dice –. E’ una manifestazione che teniamo in piedi con molta fatica, ma ci dispiace abbandonarla, proprio per la sua particolarità, purtroppo ci stiamo accorgendo che è sempre più difficile trovare imprenditori locali disponibili a partecipare a questa fiera, seppur le quote di adesione sono veramente simboliche".