"Olionovo", da domani l’evento per promuovere i prodotti locali

È arrivato quel periodo dell’anno dove cresce la curiosità nei confronti degli oli nuovi e c’è un luogo in Maremma che può soddisfare questa curiosità. Da domani a domenica il Comune di Magliano e la Pro loco di Pereta organizzano un evento dedicato completamente all’olio nuovo, con stand enogastronomici, una tavola rotonda, musica dal vivo, visite guidate e intrattenimento per bambini. L’appuntamento è a Pereta con stand enogastronomici, intrattenimento per bambini, degustazioni, visite guidate e mercatini. Un programma ricco quello di "Olionovo" che vedrà nelle 4 giornate tante proposte. Tra gli appuntamenti da non perdere quelli di venerdì, come la visita all’oliveto delle aziende Piccole Macie, Casal Ferri e Autumnalia, dalle 10 alle 12. A pranzo riapriranno di nuovo gli stand enogastronomici. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, "A veglia. Racconti di raccolte passate", in collaborazione con Le Cudere e con l’Accademia del libro di Montemerano, mentre alle 18 musica per tutti con Andrea Roventini Dj. Sabato mattina sempre dalle 10 alle 12, visita all’oliveto delle aziende Piccole Macie, Casal Ferri e Autumnalia, prima di lasciare spazio alla tavola rotonda "Oleoturismo e non solo", che si aprirà alle 11. Tra i partecipanti ci saranno: Enrico Rondoni, vicedirettore del Tg5; Federica Romano di Città dell’Olio; Gabriele Fusini sindaco di Magliano in Toscana; Alessandro Zuccheri di Casali del Troscio; Antonella Manuli della Fattoria La Maliosa. Subito dopo, alle 12, apertura degli stand, mentre nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, degustazioni guidate con i produttori. Alle 18 sarà poi la volta della premiazione del miglior olio, mentre subito dopo musica con i Formula Due. Infine la domenica. L’ultimo giorno si partirà alle 9.30 con la passeggiata tra gli olivi organizzata dalla commissione Pari opportunità del Comune di Magliano, a cura di Hakuna Matata Outdoor, che avrà la durata di circa due ore con partenza dalla Porta di Pereta e con assaggi durante il percorso a cura de Le Cudere.