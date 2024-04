Ognuno di noi è il presente, insieme siamo il futuro

In una società che corre e avanza verso il progresso, limitare l’individualità è sempre più complicato. I ragazzi, nelle loro piccole realtà, badano continuamente al benessere della persona. Anche la classe può diventare un esempio di società: gli alunni si confrontano costantemente tra di loro e cercano di andare d’accordo. La collaborazione è fondamentale: trovare un punto comune senza litigare è importante per la felicità e la serenità di ognuno. Il clima di solidarietà e sinergia favorisce il benessere dell’individuo migliorando i rapporti con gli altri. Confrontarsi, aprirsi e comunicare, risolvere i problemi e le difficoltà insieme contribuisce a mantenere uno stato di pace e di calma interiore. Il rispetto è vita, ossigeno per la costruzione di un rapporto. Possiamo riuscire ad abbattere l’individualità attraverso la collaborazione? Si può costruire un mondo basato sull’amore e la fratellanza? L’altruismo e l’empatia sono sistemi efficaci che ci permettono di rimanere in armonia nonostante, oggigiorno, siano diventate delle doti molto rare da trovare. Immedesimarsi nell’altro, provare a capire i sentimenti solo attraverso uno sguardo è il primo passo per vivere nella sinergia. Spesso la collaborazione e l’empatia nascono da una profonda ricerca di se stessi attraverso tante domande e poche risposte. Insomma, la classe non è una classe, ma una società dove tutti sono partecipazione e relazione.