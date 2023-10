Oggi si assegna il premio "Acrobata della Castagna"

Questa sera, a partire dalle 22, alla struttura Nido di Fate in via Tibet ad Arcidosso sarà conferito il premio "Acrobata della Castagna" alla miglior cantina de La Castagna in Festa.

Al contest possono partecipare tutte le cantine allestite durante la festa. La giuria che conferirà il premio quest’anno è composta da sindaco di Arcidosso, Iacopo Marini, dal presidente della Proloco, dal presidente dal ccn e da Eugenio Giani presidente della regione Toscana.