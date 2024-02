Oggi le celebrazioni per San Biagio

Solenni celebrazioni in Duomo per il Santo Patrono della cittadina lagunare: San Biagio, protettore dei Pescatori e dei Malati di Gola. Una data importante, il tre di febbraio per tutti gli orbetellani. Oggi alle 10,45 in Duomo, le autorità religiose cittadine daranno avvio alla celebrazioni religiose con la tradizionale recita dell’Ora Media. Si prosegue alle 11, sempre nella cattedrale di Orbetello con la celebrazione della Santa Messa Pontificale, che sarà presieduta dal Vescovo, monsignor Giovanni Roncari, con la presenza dei Parroci presenti nelle parrocchie della Costa d’Argento e della zona sud. La processione solenne sarà solo nella zona antistante il Duomo, perché nelle Mura Spagnole, dove esiste da statua storica di San Biagio a Mezzo busto sono ancora in corso i lavori di restauro della struttura.

M.C.