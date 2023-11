Oggi il consiglio comunale. Il primo senza Silvia Rossetti

Quello di stamani sarà un consiglio comunale che si aprirà in un clima di comprensibile commozione, perché sarà il primo senza più Silvia Rossetti, la consigliera prematuramente scomparsa alla quale nei giorni scorsi l’intera comunità gavorranese ha reso omaggio con l’ultimo saluto reso nella camera ardente allestita nella Casa del Popolo, a Bagno.

In consiglio entra Andrea Bartolozzi Bernardini, il titolare della Farmacia di Grilli, che era risultato il primo dei non eletti della lista che sosteneva la lista dell’atuale sindaca Stefania Ulivieri, aveva ottenuto 130 preferenze. Gavorrano Progressisti Uniti,

"Sì – dice Bartolozzi – sarò io a far parte della maggioranza ed entrerò in Consiglio, ed arrivo a questo passaggio in seguito alla triste vicenda della stimata consigliere. Ho già ricevuto i moduli dall’Amministrazione comunale con i quali dichiaro di accettare la carica ed una volta sottoscritti li riconsegnerò in Comune. Purtroppo per il primo Consiglio comunale non potrò essere presente per un impegno importante ed inderogabile che avevo assunto".

"Con dedizione – dice ancora Bartolozzi volgendo un pensiero alla consigliera scomparsa – continuerò il lavoro di Silvia Rossetti cercando di non deludere le persone che hanno creduto in lei e di quelle che hanno creduto in me".

Roberto Pieralli