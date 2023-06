Nuovo superstore Coop. All’Aurelia Antica inaugurata una struttura di 2.500 mq

Grosseto, 13 giugno 2023 – Grande festa, nella giornata di ieri, con l’inaugurazione della nuova Coop del Centro Commerciale Aurelia Antica. Dopo un mese di chiusura per lavori di ristrutturazione, il punto vendita ha finalmente aperto al pubblico. Sono 2.500 metri quadrati di area vendita, un assortimento completo per la spesa quotidiana che spazia dall’ortofrutta, alla forneria, gastronomia, banco del pesce, macelleria, prodotti alimentari confezionati, vini, cibo per animali e prodotti extra alimentari. L’investimento complessivo sostenuto da Unicoop Tirreno è di 1.700.000 euro. Il negozio valorizzerà le produzioni dei fornitori locali e proporrà una vasta offerta di prodotti a marchio Coop, sicuri, buoni, controllati, di qualità, a prezzi convenienti e accessibili a tutti. Al taglio del nastro presenti le autorità locali, la società filarmonica "Città di Grosseto" e le atlete dell’Artistica Grosseto. La festa è proseguita anche nel pomeriggio. Sono stati, inoltre, moltissimi anche i cittadini che non hanno voluto perdersi la cerimonia di apertura del nuovo supermercato.

Ma non è finita qui perché i festeggiamenti proseguiranno anche oggi alle 17 con il Conte Max e i suoi personaggi, mentre domani, alle 18, sarà tempo di cucinare con lo chef Matteo Donati e il suo show cooking. Invece, giovedì, alle 16, arriveranno gli Amici del ballo con i balli di gruppo. Gli eventi proseguiranno anche la settimana prossima: venerdì 23 alle 17 è in programma la "Simultanea di scacchi" con l’associazione "Matto alla prossima", sabato 24 si torna a ballare con le esibizioni di danza delle associazioni Artistica Grosseto, Inside Original Dancers, Palestra Europa Danza e Ginnastica Grifone, mentre domenica 25, alle 9, dall’ Aurelia Antica partirà una camminata con la Uisp. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Inoltre, prossimamente, nella galleria commerciale verrà aperto anche un bar ristoro Ricò (gestito da Unicoop Tirreno).

Oltre alle offerte commerciali, agli sconti per i soci e ai prodotti in promozione, le persone che dal 12 giugno al 5 luglio diventeranno soci Unicoop Tirreno riceveranno 25 euro (pari alla quota associativa una tantum) in buoni spesa. La campagna è valida anche negli altri supermercati Coop di Grosseto. Sono circa 68 le persone che lavoreranno al servizio del nuovo punto vendita, che sarà aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 20.30. Ad oggi, a Grosseto, la Coop è presente con sette punti vendita (Ipercoop Maremà, Superstore Aurelia Antica, supermercati di via Pirandello, via Pisacane, via Ximenes, via Inghilterra e via Emilia) e 28.000 soci Coop.