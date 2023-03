Nuovo strumento per Radioterapia: "Catalyst"

Il Comitato per la Vita con le sue donazioni è sempre più vicino ai pazienti e agli operatori sanitari dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Consegnato un nuovo strumento al reparto di Radioterapia: un apparecchio dal valore di mercato di 54 mila euro, si chiama "Catalyst" ed arricchisce l’unità di Radioterapia dell’ospedale.

Si tratta sostanzialmente di un software in grado di ottimizzare il trattamento radioterapico sia controllando il corretto posizionamento del paziente durante l’erogazione della terapia sia consentendo di effettuare trattamenti in apnea, cioè erogando la dose solo in determinate fasi respiratorie.

Questo è particolarmente importante in alcune patologie come quella mammaria nelle quali questa tecnica consente di ridurre ulteriormente il rischio di possibili danni cardiaci.

"Con questa donazione rafforziamo la sicurezza durante le applicazioni radioterapiche – ha spiegato Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita –. E’ stato un impegno importante e che sarà solo il primo di una serie di altre importanti donazioni che faremo entro la fine dell’anno sempre in favore della Radioterapia. In questa nostra attività e le donazioni in favore del Misericordia che ci siamo fatti carico nel corso degli anni c’è tutto l’amore della nostra associazione e delle associazioni che sono sempre insieme a noi in tutti i nostri obiettivi".

"Rendere più efficace ed efficiente la terapia – ha detto Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero – rappresenta un obiettivo da perseguire per ogni paziente e questo strumento ci aiuta a migliorarlo. Ringrazio poi i professionisti della radioterapia per il loro operato quotidiano".

Alla consegna erano presenti anche Patrizia Betti vice presidente del Comitato e Roberto Dottori, consulente scientifico dell’associazione e dirigente medico oncologico.