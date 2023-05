Nuovo direttore per Confesercenti E’ Biondi, ex sindaco di Gavorrano

Andrea Biondi è il nuovo direttore provinciale di Confesercenti. Biondi (nella foto), ex sindaco del Comune di Gavorrano, è dipendente, da oltre un anno, di Servimpresa, la società di servizi di Confesercenti. Laureato in economia e commercio, ha avuto esperienze commerciali all’interno di alcune multinazionali come manager retail. "Anche per questo – afferma il presidente provinciale Giovanni Caso – ha un’ottima conoscenza del settore vendite e di quello imprenditoriale oltre ad aver consolidato un’ulteriore esperienza (politica) da sindaco". Biondi, nella sua relazione, ha fatto il punto sulle priorità di Confesercenti e i temi cari all’associazione di categoria. La Tari ad esempio, per cui "dobbiamo fare da sentinella così che non si vada verso un maggior carico per le attività produttive che già hanno un carico importante anche rispetto all’impennata dei costi energetici. Su quest’ultimo tema uno stimolo può venire ad esempio dalle comunità energetiche, che possono essere una soluzione, soprattutto per le attività più energivore". Andrea Biondi ha parlato del valore aggiunto del commercio non solo in pianta stabile, ma anche di quello ambulante, per offrire servizi, specie nei borghi più piccoli. Il direttore Confesercenti ha anche lanciato l’idea di creare "un comitato scientifico della Confesercenti Grosseto, trovando professionalità, accademici con cui interloquire. Persone collegate ai nostri territori con cui interloquire in modo specifico sul territorio, e avere una maggior consapevolezza e lungimiranza".