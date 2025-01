Nuovi servizi all’Ama. Assunzioni per i parcheggi

All’azienda speciale del Comune i parcheggi a pagamento dell’Argentario. E ci saranno 15 nuove assunzioni tra ausiliari del traffico e lavoro di ufficio. Formalizzato l’affidamento ad Argentario Mobilità e Ambiente per il servizio di gestione delle strisce blu. É terminato il 31 dicembre, infatti, il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometri e servizio ausiliari del traffico della ditta Apcoa Parking Italia iniziato il 13 luglio 2020. Nel bilancio di previsione 2025/27 l’entrata complessiva di incassi da parcometri è stata calcolata in di 3.192.602 euro, di cui 1.042.602 per il 2025, 1.075.000 per il 2026 e 1.075.000 il 2027. Il Comune formalizza quindi l’obbligazione nei confronti del gestore impegnando, conseguentemente, il 38% della previsione di entrata, ovvero 1.480.881,12 in favore dell’Ama, con le somme che saranno oggetto di rideterminazione secondo gli effettivi flussi di incasso. "L’Ama – spiega il Comune – è in possesso dei requisiti di competenza e di specializzazione per lo svolgimento delle attività di interesse dell’amministrazione tali da contribuire a giustificare il mancato ricorso al mercato. L’opportunità di non ricorrere al mercato dipende dalla necessità di mantenere in capo al Comune, che esercita sull’azienda speciale un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, funzioni ad alto valore sociale e che si distinguono per un alto contenuto anche in termini di governo dei servizi affidati e, quindi, non riducibili a prestazioni di terzi fornitori". "Il controllo esercitato dal Comune sull’azienda speciale permette di attuare una reale interferenza sul conseguimento del fine pubblico di impresa – si spiega ancora –. I benefici per la collettività sono un’opzione coerente con le linee di indirizzo dell’amministrazione".

Andrea Capitani