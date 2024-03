Nuovi servizi ai cittadini. Ecco i "Punti digitali facile". Quattro postazioni già attivate

Sono partiti ufficialmente i quattro "Punti digitale facile" a cui a breve si aggiungerà anche un quinto. Si tratta di sportelli aperti al pubblico che offrono un servizio gratuito di assistenza ed alfabetizzazione digitale a quei cittadini che non hanno dimestichezza con le tecnologie informatiche (o che più semplicemente non ne hanno i mezzi) e che trovano quindi grandi difficoltà ad interagire e rapportarsi non solo con la Pubblica amministrazione ma anche con soggetti privati, in particolare concessionari di pubblici servizi, che sempre più spesso utilizzano gli strumenti online come canale privilegiato, se non addirittura esclusivo, di comunicazione con gli utenti.

Ad Arcidosso il punto è all’interno della struttura polivalente "Nido di Fate", in via Tibet, ed è aperto lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

A Montelaterone è stato allestito al circolo Arci "La Brizza", aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, a Stribugliano nel Centro anziani, aperto lunedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 19 mentre il martedì dalle 15 alle 19. A Salaiola, nei locali dell’associazione l’Aquilaia è aperto mercoledì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 09 alle 13. In previsione c’è anche l’apertura dello sportello della frazione di Macchie e Zancona. Le frazioni di Bagnoli e San Lorenzo, vista la prossimità con il capoluogo, sono state accorpate al punto digitale di Arcidosso. Il catalogo dei servizi offerti dai punti di facilitazione digitale è molto ampio, si va dai principali certificati anagrafici ai servizi scolastici (mensa, refezione, iscrizione asili nido), dalla bottega della salute ai servizi per l’impiego (consultazione banche date domanda/offerta lavoro, assistenza alla compilazione del Cv), dall’attivazione dell’identità digitale (Spid) alla prenotazione di appuntamenti con gli uffici comunali.

Il Comune ha vinto a fine 2023 un bando regionale per 60mila euro, a valere sui fondi Pnrr, per la realizzazione di questi centri di facilitazione digitale, con l’obiettivo di raggiungere un target di almeno 400 cittadini (il 10% della popolazione residente) entro la fine del 2025 a cui fornire assistenza ed informazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie.

