Nuove barelle radiotrasparenti per l’ospedale

ORBETELLOL’associazione ’Ciotti Fabio Pasquino Onlus’ ha recentemente effettuato una significativa donazione al pronto soccorso di Orbetello, contribuendo con l’acquisto di tre barelle specialistiche radiotrasparenti a due sezioni. Queste barelle sono strumenti altamente innovativi, progettati per permettere il trasferimento immediato del paziente dalla zona di emergenza direttamente alla radiologia, facilitando così l’esecuzione di esami diagnostici come lastre, Tac, risonanze magnetiche e altri accertamenti senza necessità di spostamenti aggiuntivi. Tale innovazione si traduce in un evidente vantaggio per i medici, che possono agire con maggiore rapidità e precisione, e per i pazienti, che evitano il disagio di essere trasferiti da una barella all’altra, ottimizzando il tempo di trattamento e riducendo eventuali disagi. In occasione della cerimonia di consegna, Cristina Ciotti, segretaria dell’associazione, ha espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il loro sostegno, rendono possibili le donazioni a favore della comunità. "Un sentito grazie – ha dichiarato – a tutti quelli che ci supportano e ci permettono di realizzare iniziative che hanno un impatto concreto sul benessere collettivo". Alla cerimonia erano presenti diverse personalità di spicco, tra cui Massimo Forti, direttore sanitario dell’ospedale; Paolo Pisanelli, responsabile del pronto soccorso; Simone Nykieforuk, caposala, e tutto il personale del pronto soccorso di Orbetello. Inoltre, Cristina Ciotti ha voluto sottolineare, a nome proprio dei suoi genitori e dell’intera associazione, l’importanza del sostegno alla lotta contro il cancro, ribadendo il messaggio centrale dell’associazione: "Insieme si può".

Michele Casalini