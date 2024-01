Nuova sede de ’La Farfalla cure palliative’

Nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Orbetello, l’Associazione "La Farfalla- cure palliative" di Grosseto, apre ed inaugura la nuova sede della cittadina lagunare, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della nostra zona. La cerimonia è in programma sabato 20 alle 16, presso la nuova sede stessa associazione di volontariato, che è posta all’interno della Casa della Cultura Comunale, locali di proprietà del Municipio, In Via Trasvolatori Atlantici, 28 nel centro storico cittadino. Dove c’era la sede della Pretura. Lo rendono noto la presidente dell’Associazione cure palliative, Loriana Landi ed il coordinatore Roberto Martinelli (nella foto). Presente in tutto il territorio provinciale, La Farfalla effettua interventi di assistenza per i pazienti gravi, cosiddetti " terminali", spesso con patologie tumorali, sia in ospedale che sul territorio, ormai da molti anni. Oggi costituisce un punto importante di riferimento per tante Famiglie con a casa malati gravi, spesso con forti dolori per le patologie in essere, che necessitano di una assistenza molto particolare o di essere trasferiti nel reparto specializzato nelle cure contro il dolore a Grosseto. Ad Orbetello, gli incaricati locali organizzeranno un punto di ascolto, di informazione per indirizzare chi ha bisogno a quelli che sono i servizi di assistenza e terapia sia in ospedale che a domicilio. Curare sempre, anche quando non è possibile guarire. Questo lo scopo della Leni terapia. Che cosa sono le cure palliative, a chi si rivolgono, dove e come vengono erogate, nella nuova sede di Orbetello sarà possibile avere ogni utile informazione al riguardo. L’infermiere della " Farfalla" interviene gratuitamente ed effettua le prestazioni infermieristiche in base alle indicazioni del medico.

M.C.