Novità e inaugurazione a Grosseto: "Bianchi Arredamenti", sguardo sul futuro

Traguardo importante per "Bianchi Arredamenti" che compie 70 anni, ma non li dimostra perchè si è sempre rinnovata interpretando i gusti e le tendenze. E domani alle 18 ci sarà l’inaugurazione dei locali che si presenteranno con un nuovo look.

"Inaugureremo – dice Daniela Bianchi – il nuovo centro cucine in via Tripoli 3, con brand importanti, attenti al design ed una progettazione accurata ed innovativa, con una materioteca che possa aiutare il cliente a fare la scelta giusta. Inoltre abbiamo sentito la necessità di realizzare un restyling del nostro negozio storico, l’ex cinema Astra, per poter valorizzare uno spazio unico ed originale per la sua architettura. L’ex esposizione di tappeti e mobili classici è stata trasformata in uno showroom, in cui sono presenti ambienti per iving space e night zone aprendo un ingresso dedicato a questa nuova area, in via Porciatti 3. La galleria dell’ex cinema avrà inoltre una nuova vita, ospitando un’esposizione di quadri moderni. Lo storico ingresso di via Tripoli 2 accoglierà i clienti in una esposizione che vede tende moderne, tende tecniche e alcune delle più innovative collezioni di tessuti per rivestimenti e di carte da parati, che ci permettono di realizzare ambienti caratterizzati da mood attuali ed originali. Per noi è possibile seguire il cliente dalla fase di progettazione e rendering, fino alla realizzazione perché il nostro team è composto da figure complementari che lavorano in armonia ed in sinergia". Chi sono? Daniela Bianchi, titolare ed architetto, Daniele Tonin, geometra, Pia Longo, fabric designer, Nicoletta Rosadini, designer e la fondatrice, Lucia Bianchi, sempre presente come fonte di ispirazione e di confronto.