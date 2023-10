Notte Visibile. La rassegna ancora in centro

Torna la "Notte visibile della cultura". L’evento principale sarà nuovamente in centro storico, e non solo: torna il "Passaporto dell’arte" ed è in programma un contest dedicato agli anni ‘60 con premi messi a disposizione dai commercianti di via Vinzaglio. Domani il cuore di Grosseto sarà animato da tanti eventi grazie alla "Notte visibile della cultura", la manifestazione conclusiva della rassegna. La manifestazione torna in centro storico, con iniziative che animeranno le piazze e le strade dalle 18 alle 24. Sono più di 30 gli eventi in programma con performance, mostre, musica e molto altro ancora. Il Passaporto dell’arte verrà consegnato all’info-point (postazione numero 1 della mappa) allestito in piazza Baccarini: il "documento" dovrà essere riportato nello stesso punto entro la fine della manifestazione con tutte le caselle compilate, cioè con i tre timbri dei tre musei cittadini – Polo Le Clarisse, Museo di storia naturale della Maremma, Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma – che saranno visitabili gratuitamente. I passaporti saranno poi estratti a sorte giovedì 5 ottobre alle 18 al Polo Culturale le Clarisse: il primo estratto avrà in omaggio un corso di musica all’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti" (strumento a scelta, corso base di 9 mesi), al secondo andranno 5 biglietti per la stagione teatrale 20232024 del Comune di Grosseto e 2 tessere associative annuali alla Fondazione Grosseto Cultura. Al terzo estratto saranno consegnati 3 biglietti per la stagione teatrale 20232024 e 2 tessere associative annuali alla Fondazione Grosseto Cultura. Per partecipare al contest "I visibili anni ‘60" invece, occorre indossare abiti ispirati agli anni Sessanta: durante la Notte visibile, chi sarà vestito a tema e si presenterà in piazza Baccarini all’info-point avrà un buono per ritirare un aperitivo gratuito al bar "Dieci per cento" di via Vinzaglio. Inoltre, ai cinque travestimenti più originali scelti da una giuria, saranno assegnati i premi offerti dai commercianti di via Vinzaglio.