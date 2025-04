Note di Chopin. Al via i concerti a Pitigliano

PITIGLIANOAl la terza edizione della rassegna Concerti in Accademia, promossa dall’Accademia musicale città di Pitigliano in collaborazione con l’associazione Agimus Grosseto, con il patrocinio del Comune di Pitigliano e il contributo di Banca Tema. Un ciclo di tre concerti, a ingresso gratuito, pensato per valorizzare giovani talenti e promuovere la cultura musicale nel territorio. Il primo appuntamento è in programma oggi, alle 18 con ’Le note poetiche di Chopin’, concerto pianistico di Filippo Tronchi. Il primo appuntamento vedrà protagonista Filippo Tronchi, giovane talento grossetano nato nel 2007, che si è distinto in numerosi concorsi nazionali e internazionali. Dopo aver iniziato lo studio del pianoforte nel 2021, Filippo ha intrapreso un brillante percorso formativo tra il liceo musicale Polo Bianciardi di Grosseto e il conservatorio Mascagni di Livorno. Nel 2024 si è aggiudicato il secondo premio al concorso europeo Leonardo 4 Children Award a Bruxelles con una sua composizione originale. A Pitigliano eseguirà una selezione di brani di Fryderyk Chopin, tra lirismo e virtuosismo.Il festival proseguirà domenica 4 maggio, con il ’Trio Abed in concerto’: un’emozionante performance di musica da camera con il trio Abed, formato da tre giovani talenti toscani: Beatrice Ceccarelli (violino), allieva del conservatorio “cherubini” di Firenze; Diego Biagi (pianoforte), studente al conservatorio Mascagni di Livorno Andrea Zanchiello (clarinetto), iscritto al conservatorio Cherubini e alla facoltà di Filosofia a Firenze. Nel programma: Shostakovich, Milhaud e Schubert, per un viaggio musicale tra espressività contemporanea e tradizione classica. Ultimo appuntamento sabato 21 giugno alle 18, con ’Karan Duo – Musica e Radici’, in occasione della festa della musica, l’accademia ospita il Karan Duo, formato da Martina Veneri (flauto traverso) e Giacomo Scattareggia (chitarra). Il duo nasce alla Fondazione accademia di Imola e propone un repertorio cameristico per flauto e chitarra, arricchito da trascrizioni inedite.Tutti i concerti si svolgeranno all’Accademia musicale di Pitigliano si trova in piazza della Repubblica 27. Info: 0564 616322 o https://www.facebook.com/ComunePitigliano.