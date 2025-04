Non si fermano al posto di blocco, fuga per due

Quando ha visto l’auto della Polizia, la squadra Volante, che gli ha intimato l’alt, prima ha fatto finta di fermarsi e poi ha sgassato tirando dritto. Il fatto è accaduto ieri in piazza Barsanti. E’ scattato immediatamente l’inseguimento: a bordo della Fiat Panda Nera c’erano due uomini che ha sfrecciato per le strade della città. L’auto ha infatti imboccato a tutta velocità via Liri e, quando è arrivata all’altezza del tribunale, ha provato ad imboccare via Ticino in contromano. Poi è saltata sul marciapiede e ha buttato giù due paletti che si trovano lungo la strada. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio di ieri. I due uomini sono scesi dall’abitacolo, uno è scappato lungo la strada, l’altro invece è scappato nel giardino del tribunale, poi ha fatto perdere le proprie tracce ai poliziotti che l’hanno inseguito. Sembra che l’auto non fosse rubata. Per tutto il pomeriggio gli agenti della Polizia hanno cercato di individuare quelle due persone che si sono volatilizzate. Proseguono gli accertamenti dell’auto che forse era stata presa a noleggio. Difficile comprendere il perchè di una fuga del genere, probabilmente i due stavano nascondendo qualcosa di compromettente che comunque è stato portato via. Nell’auto infatti, la successiva perquisizione, non ha evidenziato nulla.