Non è tempo di restare nelle nostre case

Celata

L’ultimo fatto di cronaca, l’accoltellamento di un giovane straniero tra via Aquileia e viale della Pace, a Grosseto, preoccupa e farà aumentare quella percezione di insicurezza, ammessa dalle istituzioni locali, a fronte, comunque, di un decremento dei reati. Colpisce soprattutto per il fatto che l’accoltellamento è avvenuto in una zona trafficata e centrale della città. Una zona che un tempo avremmo definita tranquilla. E proprio questo aspetto ci deve indurre a vivere questi nostri quartieri con maggiore slancio proprio perché restino "nostri" e di tutti. Perché, per dirla con De Gregoria non devono riuscire "a convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera".