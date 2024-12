Nominato l’ispettore ambientale

A Manciano è arrivato l’ispettore ambientale, è Angela Zambernardi ed è in servizio da alcuni giorni, lavorerà per il Comune di Manciano occupandosi della prevenzione, la vigilanza ed il controllo delle buone pratiche ambientali riguardo al corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Soddisfatta Daniela Vignali, assessora comunale all’Ambiente.

"Siamo riusciti a introdurre una figura che ritengo essenziale per migliorare la gestione dei rifiuti – afferma Vignali –: l’ispettore ambientale ha il compito di controllare le postazioni di raccolta e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di conferire correttamente i rifiuti. Non si tratta di un ruolo repressivo, ma piuttosto di monitoraggio e segnalazione agli uffici competenti per permettere interventi tempestivi quando necessario".

Il compito dell’ispettore è quello di formare e informare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti.

"In caso di necessità – spiega l’assessora – avvertirà la Polizia municipale che ha il compito di multare chi non rispetta le regole. Inoltre abbiamo in programma di organizzare dei progetti di sensibilizzazione nelle scuole per educare i piccoli a differenziare i rifiuti e a rispettare l’ambiente che ci circonda".

L’incaricata ha già iniziato a lavorare relazionandosi costantemente con l’ufficio Ambiente e con l’assessora Daniela Vignali: i report sulle varie situazioni del territorio comunale vengono vagliati e approfonditi dall’ente comunale per poi trovare soluzioni in caso di necessità.