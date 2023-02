Neve ai minimi termini L’Amiata aspetta le precipitazioni ma tiene aperti gli impianti

Sul Monte Amiata la neve è ai minimi termini. Per oggi non tutto il comprensorio sciistico è aperto ma è stata comunque garantita l’apertura del campo scuola. L’apertura della seggiovia Le Macinaie a servizio della pista Direttissima viene valutata giorno per giorno dalla società Isa, che gestisce gli impianti di risalita del versante Grossetano. Sul versante senese dell’Amiata la situazione non si discosta molto dall’altro versante, le alte temperature degli ultimi giorni hanno costretto gli operatori della società Ais ha ridimensionare il numero dei tracciati e per oggi sono aperti il tapis roulant e la seggiovia Cantore al servizio della sola pista Vetta.

Dinanzi a questa situazione e alla previsione di un numero contenuto di turisti, la viabilità di alta montagna non subisce variazioni. Aperti regolarmente ristoranti, bar, noleggi e alberghi. "Nonostante la parziale apertura della stazione sciistica - commentano gli operatori di alta montagna - non sono mancati i turisti. Molti vengono per godere di un po’ di neve, altri per sciare. Nel weekend prevalgono le famiglie perchè l’Amiata ha una dimensione tale da poter essere una montagna ideale per chi ama i piccoli comprensori". Se i bambino possono sfruttare il tempo a disposizione per imparare, i genitori possono deliziare il palato degustando i piatti tipici. "Durante la settimana - concludono - sul nostro comprensorio abbiamo registrato un numero elevato di sciatori". E i primi numeri parlano chiaro, dall’apertura degli impianti (gennaio 2023) sull’Amiata si sono riversati molti turisti giornalieri. "Durante la settimana - spiegano dalla società Isa - abbiamo registrato sciatori come si fosse nei sabati di un tempo". L’inverno però non è ancora finito, nei prossimi giorni sul Monte Amiata è attesa neve e questa sarebbe una manna dal cielo per poter dare la possibilità agli sciatori di divertirsi fino a marzo inoltrato. Da oggi osservato speciale è dunque il cielo, che speriamo regali gioie in alta quota.