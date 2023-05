Nella Lega scoppia il caos Pizzichi: "Azzi sempre assente"

"Dispiace leggere simili dichiarazioni da parte del segretario provinciale Claudio Pacella, purtroppo credo che non abbia ben capito la problematica". Inizia così Daniele Pizzichi (nella foto), conigliere della lega, che prende le distanze dal suo segreterio provinciale. "Per prima cosa vorrei precisare che non ho mai parlato e fatto riferimento ad una "Discarica abusiva", quello è un termine da lui utilizzato assieme ad Azzi, e si prende la paternità di aver classificato l’area come tale – aggiunge –. In ogni segnalazione e discussione tenuta all’interno del consiglio comunale si è sempre parlato di "occupazione abusiva (poiché senza titolo) di un’area comunale, in quanto negli ultimi anni vi sono stati depositati ingenti quantità di materiale inerte". Come è ben noto ogni anno il Consiglio comunale è tenuto ad approvare il piano delle alienazioni, la proposta viene discussa prima in commissione consiliare e successivamente viene portata in votazione all’interno del consiglio, "pertanto credo di avere tutto il diritto (e il dovere) di portare a conoscenza l’amministrazione comunale e la città su criticità presenti sul patrimonio pubblico – aggiunge Pizzichi –. Ritornando alla vicenda del terreno comunale di via dell’industria gli uffici comunali preposti hanno appena accertato "L’occupazione senza titolo" del terreno pubblico per oltre 3400 metri quadri richiedendo all’occupante il pagamento di circa 10mila euro e il ripristino dei luoghi. Quanto accertato dal Comune è stato possibile soltanto grazie a una segnalazione fatta insieme al consigliere Lynn, ed è la riprova che il mio lavoro è finalizzato esclusivamente alla tutela dell’interesse pubblico. Non accetto che questo si possa mettere in dubbio, specie se fatto dal mio segretario provinciale Claudio Pacella". Poi chiude: "Questa sua dichiarazione mi tocca profondamente e mi aspetto delle scuse e una rettifica visto quanto da lui dichiarato - chiude Pizzichi - Pacella sa benissimo che il consigliere Azzi è completamente assente da qualsiasi lavoro del consiglio comunale, e nel caso in questione (piano delle alienazioni) non ha partecipato né alla commissione consiliare preposta né alla discussione in consiglio comunale".