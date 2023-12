Nel Golfo è già festa. Presentato il cartellone. Una miriade di eventi

Concerti, mercatini, spettacoli e attività per bambine e bambini: ecco il calendario degli eventi di Natale organizzato dal Comune di Follonica. Sono oltre quaranta gli appuntamenti che accompagneranno la città di Follonica nei mesi di dicembre e gennaio. Si parte oggi, con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale al Casello Idraulico, il trucca bimbi della Croce Rossa, il mercato del venerdì Christmas edition e la degustazione al Meq, per arrivare fino al 6 gennaio con la Befana che arriverà a Follonica in 500. Il Teatro Fonderia Leopolda ospiterà tanti spettacoli a tema natalizio: il concerto di Natale della scuola di musica comunale Bonello Bonarelli del 19 dicembre alle 21.15, con tanti ospiti e sorprese, lo spettacolo "Scrooge, a Christmas Carol", del 22 dicembre e lo spettacolo del 28 dicembre "Due maledetti amici": un viaggio che avviene sulla scena, a metà tra lo spettacolo teatrale e la reunion tra vecchi compagni di avventure, diretto da Giovanni Veronesi, regista, attore e sceneggiatore toscano, che, dopo lo show televisivo del 2019 "Maledetti amici miei", torna sul palco con lo showman Rocco Papaleo, per uno spettacolo spontaneo e coinvolgente, in cui anche il pubblico è chiamato a fare la propria parte. Non mancherà poi la "scostumatissima" tombola napoletana del 29 dicembre, con Gino Curcione, e la festa di Capodanno del 31 dicembre in piazza Sivieri, organizzata dalla Leg Emotion Group, della quale verranno dati i dettagli nei prossimi giorni. Buona. Un’anticipazione: alle 19 del 31 dicembre, in piazza Sivieri, verrà proiettato il film del Centenario del Comune di Follonica, realizzato dal regista Francesco Falaschi. Tra i tanti eventi dedicati ai più piccoli spicca quello legato all’arrivo di Babbo Natale che si calerà dall’alto grazie all’Edilizia acrobatica: l’appuntamento è in piazza Sivieri alle 16, sabato 16 dicembre.

Tra i concerti itineranti sono poi da annoverare i Cantori di Maremma, che saranno domani, 8 dicembre, in via Roma a partire dalle 16 e il concerto del Coro Gospel, che si terrà alle 18.30 in piazza Sivieri domenica 10 dicembre.

Ma non ci sarà Rdf, Radio Diffusione Follonica, perchè il Comune non ha deciso di coprire le spese Siae e Scf e non dare un contributo per il server della Web radio.